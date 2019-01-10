Орбан: "Миграция изменит европейскую политику"

Главная битва предстоящих в мае выборов в Европарламент развернется вокруг проблемы массовой миграции. Об этом заявил на первой в году пресс-конференции премьер-министр Венгрии. Как отмечают наблюдатели, впервые за многие годы пребывания у власти Виктора Орбана его пресс-служба допустила в зал нелояльных главе правительства журналистов.

Премьер-министр Венгрии выразил удовлетворение созданием альянса Будапешта, Варшавы и Рима, готовых проводить антииммиграционную политику. Он высказал надежду, что в ходе майского голосования большинство мест достанется антисистемным партиям.

"Миграция станет не только главным вопросом на выборах в Европарламент, - сказал он в частности. - Это тема, которая кардинально изменит всю европейскую политику".

Венгерский премьер подчеркнул, что цель Венгрии заключается в обеспечении антимиграционного большинства в Европарламенте, затем - в Еврокомиссии, а после национальных выборов в Евросовете.

"В государствах Западной Европы миграция и иммиграция - это вопрос сосуществования культур. Но не в Центральной Европе! Мы не хотим сосуществовать с другими, мы хотим жить сами по себе", - добавил он.

Орбан также признал, что намерен вести борьбу с президентом Франции Эммануэлем Макроном - "лидером промиграционных сил". За последние месяцы Венгрия (наряду с США) отказалась от присоединения к двум договорам ООН о миграции и беженцах.