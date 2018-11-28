"Вкратце из Брюсселя": Климатическая стратегия

«За несколько дней до открытия конференции по климату, ведущую роль берёт на себя Евросоюз, - передаёт корреспондент Евроньюс Грегуар Лори. - Еврокомиссия опубликовала свою стратегию до 2050 года. Поставлена амбициозная цель — достичь климатической нейтральности».

Чтобы поглощать столько же углекислого газа, сколько выбрасывается, Брюссель ратует за энергетическую эффективность, использование возобновляемых источников, переход на чистые технологии и переработку материалов.

Такие усилия приветствует ведущий защитник окружающей среды:

«Эта стратегия и нетто-нулевая цель к 2050 году — явно шаг вперёд, - сказал директор Европейской сети климатических действий Вендель Трио. - Со времени Парижских соглашений Евросоюзу удалось изменить отношения бизнеса и повысить сознательность людей. Еврокомиссия предлагает предпринимать больше действий».

Брюссель предупреждает о всё более пагубных последствия изменений климата. Еврокомиссар Мигель Ариас Каньете заявил о неприемлемости статус-кво. Глава неправительственной организации призывают ЕС быть более амбициозным:

«Чтобы идти безопасным путём, предотвратить потепление или ограничить повышение температуры 1,5 градусами, нам нужно будет добиться нетто-нуля к 2040», - сказал Вендель Трио.

Экологи также выступают за установление краткосрочных целей. А Евросоюз обязался к 2030 году сократить парниковые выбросы на 40 проц, увеличить использование возобновляемых источников как минумум на 27 проц и увеличить энергетическую эффективность на 27 проц.

Отказ Лондона Анкаре в экстрадиции

Британский суд отказал Турции в экстрадиции Хамди Акына Ипека. Это один из подозреваемых по делу «террористической организации фетхуллахистов», которую Анкара обвиняет в попытке переворота летом 2016 года. Ипеку принадлежало несколько турецких строительных предприятий и СМИ.

Остатки расизма

Ведомство ЕС по правам человека пришло к выводу, что в 12 европейских странах не изжит расизм. Чернокожие люди подвергаются дискриминации на работе, рынке жилья и в быту. Такое обращение испытали на себе за 5 лет 30 процентов опрошенных. А 5 процентов пострадали от физического насилия.