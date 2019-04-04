Германия лишит джихадистов гражданства. Но есть условия

Правительство Германии договорилось о правилах, согласно которым можно лишить гражданства боевиков, сражающихся на стороне группировки «Исламское государство».

Для этого есть три условия: джихадист должен быть совершеннолетним, обладать другим гражданством и принять участие в боях на стороне ИГ в будущем. То есть тем, кто уже осуждён за экстремистскую деятельность, лишение паспорта не грозит.

Около тысячи граждан Германии отправились в Сирию воевать на стороне джихадистов. Треть вернулась обратно, остальные погибли или попали в плен. В феврале Берлин заявил, что готов забрать своих граждан, пленённых в Сирии — если им будет предоставлен доступ к консульской поддержке.