Холдинг Air France-KLM отчитался о росте доходов

Холдинг Air France-KLM, переживший в прошлом году смену руководства и волну забастовок, отчитался о том, что за год его чистый доход вырос на 150% до 409 млн евро.

Накануне публикации этих данных глава холдинга Бенджамин Смит заключил новое коллективное соглашение с французскими пилотами о заработной плате и разрешил длительный спор с главой нидерландского подразделения KLM Петером Элберсом о его полном слиянии с Air France. KLM приносит больше прибыли, чем Air France.

В четвёртом квартале прошлого года выручка холдинга упала на 20% в годовом измерении главным образом из-за роста цен на топливо.