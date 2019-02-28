Париж ждет от Амстердама разъяснений

Из экономической в политическую плоскость перешел конфликт между Францией и Нидерландами вокруг авиакомпании Air France-KLM.

В среду вечером стало известно, что голландское правительство завершило сделку по покупке 12,7 % акций авиаперевозчика, увеличив тем самым свою долю до 14 %. У французского государства, напомним, 14,3 % акций.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал правительство Нидерландов "разрешить недоразумение". "Отвечая на беспокойства Нидерландов (по поводу судьбы авиакомпании - прим.ред.), которое я прекрасно понимаю, хочу сказать, что мы работаем над этим вопросом вот уже несколько недель и открыты для всех. Очень жаль, что в ответ на нашу открытость мы получили внезапный удар в спину", - пояснил министр, выступая в четверг в эфире телеканала Public Senat.

Ле Мэр охарактеризовал действия голландских партнеров, не поставивших Париж в известность о покупке акций, как "недружественные" и "неприемлемые" и добавил, что ждет разъяснений со стороны министра финансов Нидерландов Вопке Хукстра, с которым у него запланирована встреча в пятницу в Берси.

Сам Хукстра объяснил действия своего правительства "необходимостью отстаивать интересы KLM и амстердамского аэропорта Схипхол". Обозреватели также связывают последние шаги Нидерландов с ростом протекционизма в Европе.

В четверг утром акции альянса Air France-KLM продолжили падение на бирже.