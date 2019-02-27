Нидерланды скупают акции AirFrance-KLM, вопреки позиции Франции

Нидерланды намерены увеличить своё участие в корпорации AirFrance-KLM на фоне споров об автономии голландской авиакомпании. Министр финансов Вопке Хукстра сообщил, что Амстердам уже потратил 680 миллионов евро на приобретение почти 13% акций и готовится к новым инвестициям, чтобы получить влияние в совете директоров холдинга.

Чтобы обеспечить соблюдение интересов Нидерландов, голландское правительство решило стать акционером корпорации Air France-KLM. Кабинет министров стремится увеличить эту долю, чтобы она соответствовала размерам пакета, принадлежащего Франции. Вопке Хукстра Министр финансов Нидерландов

Франция восприняла планы Нидерландов с недоумением. В Париже назвали действия Амстердама неожиданными и недружественными, а кроме того заявили, что государства не должны вмешиваться в жизнь компании.