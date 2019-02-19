Зоозащитники требуют ускорить решение вопроса о "китовой тюрьме" в Приморье

#китоваятюрьма #stopwhaletrade Ребята! Максимальный шер и репост! Оператор Вести- Приморье Денис Юнак первым снял с коптера китовую тюрьму в бухте Средняя в Приморском крае. Я сделала видео, смотрите! Масштабы происходящего там поражают. А теперь по порядку. В бухте Средняя сейчас просто какой-то магазин «Океан». Кроме касаток и белух, проходящих предпродажную подготовку, мной был обнаружен и отдел, торгующий безухими тюленями. Прям по соседству с «китовой тюрьмой». Как и все люди, которые занимаются честным и благородным делом, смотрители за котиками начали нас выгонять, назвали даже сволочами (очень мило с их стороны) и требовать согласовывать съёмку с директором предприятия ООО «Приморский дельфинарий» Львом Смирных, которому и принадлежит участок с тюленями на продажу. Кто интересуется торговлей мормлеками - помнит кто такой Лев Смирных и с чем связано его имя. Эти люди кричали, что тюлени к «москвичам» (косаткам и белухам) отношения не имеют и тюленей вообще можно ловить сколько хочешь, хранить как хочешь и девать их потом куда хочешь. Класс-класс. У нас все это записано. К загонам с косатками и белухами невозможно и близко подойти, там огромный забор с колючкой, и серьезные, решительно настроенные парни. Обследовав территорию вокруг три раза, нашли дырку в колючке, но проникать на частную территорию с подозрительными людьми возможно с оружием желания не возникло. Старенькая, видимо, становлюсь. Но у нас был коптер. Подняв его, мы увидели, что в загонах, построенных в море просто полчища белух. Совсем низко над ними коптер пройти не смог, потому что, снижаясь меньше чем на сто метров, он полностью терял управление. Видимо, эти горе-море бизнесмены продуманы настолько, что установили даже глушилки. Впрочем и полученная в итоге картинка с коптера поразила меня до глубины души. Я, прости господи, не "зоозащитница", не "мимимишница" и я не из Росприроднадзора. Но я видела косаток, белух и китов в Океане и в море огромное множество раз и я с уверенностью могу сказать, что их домом могут быть только необъятные океанские просторы, а не эти тесные загоны, в которые разумные существа напиханы как селедки в бочку. Я не знаю кем надо быть, что помещать их туда, и кем надо быть, чтобы разрешать это делать и разрешать ими торговать как бездушными кусками мяса. Наблюдать за этими прекрасными животными можно и нужно, но делать это надо в их естественной среде обитания, а не в дурацких Океанариумах и Дельфинариях. Поэтому, отлов и торговлю морскими млекопитающими необходимо остановить. Ужасно, что сейчас именно Приморский и Хабаровский край ассоциируются во всем мире с этим ужасным бизнесом. Развиваем инновационную экономику, делаем территории опережающего развития, и при этом продаем в Китай практически на убой китов. Как-то это не очень. Хотя это огромные деньги, это прибыльный бизнес, завязанный в нашей стране на особо-приближенных лиц. можете погуглить и узнать кому принадлежит Москвариум, на который завязаны 4 фирмы, которые занимаются отловом косаток и белух, которые содержатся в Средней. А теперь немного лирики. Белухи и косатки- высокоорганизованные существа. Например, у каждого клана косаток свой неповторимый язык. А еще у косаток, единственных кроме людей есть институт бабушек. Нагуляла косатка косатенка, сбросила его на бабушку и пока бабуля занимается с внучком, косатка тусит дальше с разными мужчинами- косатками. Никого не напоминает? Воооот. А еще косатки очень переживают друг за друга и могут даже умереть от тоски, если вдруг с членом ее семьи происходит что-то нехорошее. А теперь представьте, идете вы за ребенком в сад или, например, на работу. Тут, откуда не возьмись, появляется огромная косатка, ловит вас и помещает в клетку с воздухом под водой. В клетке там еще таких же как вы человек 50. Вы сидите там друг у друга на головах, без вай фая и телека месяц, вас кормят тухлой селедкой. Потом вас отправляют куда- нибудь на дно Желтого моря в "Человекарий". И там вы под куполом с воздухом скачете и поете дебильные частушки за тухлую селедку, а косатки смотрят на вас, смеются и щелкают фотоаппаратами. Как-то не хотелось бы да в "Человекарий"? Вот и косатки с белухами не очень то хотят в "Океанариумы". Так что, пора прекращать это юродство. Шер, репост! #stopwhaletrade