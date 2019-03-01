"Освободите Вилли" по-русски: "китовой тюрьмой" занялась ФСБ

ФСБ по Приморскому краю завела сразу несколько дел в отношении компаний, которые организовали так называемую "китовую тюрьму" в бухте Средней под Находкой.

О сотне незаконно выловленных косаток и белух стало известно еще осенью прошлого года. Первыми забили тревогу экологи, узнавшие, что животных готовят к продаже в Китай.

По данным Следственного комитета, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости. Четыре из них в последствии пропали.

Разбирательство ведут Генпрокуратура, Следственный комитет и ФСБ. По заведенному уголовному делу компаниям грозит крупный штраф.

"С точки зрения зоопсихологии, конечно, это совершенно неестественная ситуация. И это может к деградации психики привести. Как бывает у животных, которых в клетках содержат", – заявляет член Института Океанологии РАН Александр Агафонов.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин выступает за скорейшее освобождение животных, но поясняет, что сделать это нужно, следуя рекомендациям зоологов, так как животные находились в неволе долгое время и могут быть не готовы к выпуску на свободу в естественную среду обитания.

"Мы со своей стороны сделали все возможное, для нас абсолютно понятно, что косаток нужно выпускать. Ни у кого нет сегодня возражений по поводу выпуска косаток, но главное этот выпуск произвести грамотно, чтобы не потерять ни одну особь", - сказал министр журналистам.

"Времени прошло много, они адаптировались, а период сейчас непростой: если бы это было в летний период, было бы понятно, но сейчас как раз холодное время, - отметил Кобылкин. - Даже при поднятии этих животных, у них может быть воспаление легких, то есть, даже вытаскивать, поднимать их достаточно проблематично".

Петицию, призывающую освободить животных, подписали около миллиона человек. Внимание к ситуации привлекали и известные защитники животных, среди которых ( голливудские актеры - Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

22 февраля российский лидер Владимир Путин поручил Минсельхозу и Минприроды вместе с научными организациями решить судьбу морских животных до 1 марта.