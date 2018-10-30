Диким животным грозит исчезновение

Говорит Маргарет Киннэрд из Общества охраны природы: «Положение дел крайне тяжёлое и очень пугающее. В 1970-м году мы отмечали, что на Земле вымерло 52% диких животных, с тех пор их число уменьшилось на 60%. Если сейчас не начать действовать и не препятствовать снижению биоразнообразия, мы станем свидетелями быстрого исчезновения дикой природы и, что ещё хуже, самой среды, от которой мы как люди зависим».