"Янки, отправляйтесь домой": акция в поддержку Мадуро в Буэнос-Айресе

"Мадуро – законный президент", "Янки, отправляйтесь домой" - плакаты с такими надписями несли в Буэнос-Айресе участники демонстрации в поддержку венесуэльского президента. На акцию вышли как аргентинцы, так и венесуэльцы, которые сейчас живут в в Аргентине.

В манифестации приняли участие несколько сот человек, которые прошли по улицам Буэнос-Айреса в направлении посольства США. Они убеждены, что американцы пытались организовать в Венесуэле государственный переворот. Более того, по их мнению, США готовились к военному вмешательству, которое было замаскировано под гуманитарную помощь.

REUTERS/Agustin Marcarian

- Нет лучшей гуманитарной помощи, чем отмена экономической блокады. Они лицемеры, они вводят экономическую блокаду, а потом отправляют гуманитарную помощь. Клоун Трамп должен снять маску.

- Говорят, что в моей стране диктатуре, но это не так. У нас проводятся демократические выборы, на которые все могут прийти и высказать свое мнение. А оппозиция в тот момент не выставила никакой серьезной кандидатуры.

Акция прошла при повышенных мерах безопасности, и в этот раз удалось обойтись без столкновений манифестантов и полицейских.

Похожая демонстрация была организована в Буэнос-Айресе и в начале месяца. Тогда стражи правопорядка были вынуждены применить против участников акции слезоточивый газ.