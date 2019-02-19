Сенат против уголовного преследования Сальвини

Сенат Италии отклонил просьбу прокуратуры в возбуждении уголовного дела против главы МВД и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини.

"За" высказались лишь 6 сенаторов, 16 проголосовали против.

В конце прошлого года прокуратура Катании заявила о намерении возбудить уголовное дело против Сальвини.

Причина: жесткая позиция главы МВД в отношении мигрантов.

Речь шла об инциденте, вызвавшем широкий резонанс в Евросоюзе.

В августе прошлого года Сальвини запретил кораблю итальянской береговой охраны Diciotti с почти 200 мигрантами на борту пришвартоваться в порту Катании.

В течение десяти дней нелегалы оставались на корабле, который дрейфовал у сицилийского порта.

В прокуратуре квалифицировали решение Сальвини как преступное бездействие и злоупотребление служебным положением.

Сальвини назвал обвинения абсурдными, а в действиях прокуратуры вице-премьер усмотрел политический подтекст.

Антимигрантская политика Сальвини подвергалась жесткой критике, в том числе на уровне европейского руководства. Однако одновременно поток "нелегалов" в Италию за прошлый год сократился на 80%.