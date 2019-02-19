Danske Bank покидает Прибалтику и Россию

Danske Bank закрывает свои филиалы в России, Латвии, Литве и Эстонии из-за скандала с отмыванием денег.

Об этом руководство объявило после того, как эстонская фининспекция наложила запрет на деятельность местного отделения датского банка.

В ходе расследования, начавшегося осенью прошлого года, были выявлены подозрительные транзакции на сумму свыше 200 миллиардов евро. Средства поступали в том числе из России и других стран СНГ в основном в эстонский филиал. То, что его сотрудники проводили сомнительные операции, позже подтвердили и в самой финансовой организации.

Danske Bank - один из крупнейших коммерческих банков в Северной Европе. В России он представлен с 2007 года.