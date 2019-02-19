Мечты "горожан"

Двумя матчами в среду завершится первая стадия одной восьмой финала футбольной Лиги чемпионов. Английский "Манчестер Сити" в гостях сыграет с немецким "Шальке". Подопечные Пепа Гвардиолы лидируют в Премьер-лиге. В последнем туре они со счетом - 6:0 разгромили "Челси", подтвердив серьезность своих намерений на завоевание очередного национального трофея. Главный европейский турнир "горожане" не выигрывали еще никогда, поэтому в Гильзенкирхене намерены сделать шаг к заветной мечте.

Пеп Гвардиола, тренер "Манчестер Сити": "Если вы хотите много мечтать и пройти через последние этапы, вы должны быть самими собой - и не каждую минуту, а каждую секунду. Вы должны быть предельно сконцентрированы в этом турнире, навязывать сопернику свою игру. Ну, а там - посмотрим".

"Шальке" в этом сезоне звезд с неба не хватает и занимает в турнирной таблице Бундеслиги лишь 14-е место. Однако это не значит, что гостей ждет легкая прогулка - на своем поле немецкий клуб не проигрывал в европейских турнирах уже девять матчей.

В другой встрече дня в Мадриде сойдутся испанский "Атлетико" и итальянский "Ювентус".