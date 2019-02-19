Сухой вторник Лиги чемпионов

Сухими ничьими закончились оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник. «Барселона» в гостях у «Лиона» не смогла пробить защиту хозяев, несмотря на небольшое преимущество во владении мячом и в голевых моментах. Одним из самых ярких моментов, который уже начинают называть символичным, стал неудачный удар Месси, который не попал в створ ворот с острого угла. Ответный матч в Барселоне пройдёт 13 марта.

Первый сухой матч с конца прошлого года провела «Бавария». На стадионе «Ливерпуля» мюнхенцы ни разу не попали в створ ворот — все девять зафиксированных ударов были мимо. Хозяева, впрочем, лишь дважды испытали вратаря «Баварии» на прочность, — оба раза он не подвёл.