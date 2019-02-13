Лига чемпионов: "Реал" вступает в борьбу

Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" прибыл в Амстердам, где сразится в первом матче 1/8 финала с "Аяксом".

Команда Сантьяго Солари, вдохновленная последними результатами в Ла Лиге, тем не менее сконцентрирована на игре с голландским клубом, забившим 72 гола в 20 матчах родного чемпионата.

"Для нас "Реал" - хорошая идейная команда, обладающая отличной тактикой. На прошлой неделе мы увидели, что она очень прибавила. С этим нам нужно считаться и выйти на поле, учитывая ее сегодняшнюю форму. Главное, сконцентрироваться на нашей игре. Это очень важно!", – поделился настроем на игру тренер "Аякса" Эрик тен Хаг.

"Аякс" играет на этой стадии главного европейского турнира впервые с 2006 года. В личном противостоянии с "Реалом" в последних шести играх голландцы не выиграли ни одного матча, пропустив в общей сложности 20 голов и забив лишь дважды.

Кроме игры на "Йохан Кройф Арене" в среду английский "Тоттенхэм" на "Уэмбли" принимает лидера Бундеслиги дортмундскуюую "Боруссию". Лондонцы начинают европейскую весну со значимыми потерями - Харри Кейн и Деле Алли точно не выйдут на поле.