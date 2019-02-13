ЛЧ: "Реал" и "Тоттенхэм" выиграли первую битву

Мадридский "Реал" с победы начал борьбу за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Правда, эту победу уверенной не назовешь. Амстердамцы поразили ворота соперников еще в первом тайме, но судьи решили обратиться к помощи видеоарбитра и отменили гол. По-настоящему открыл счет Карим Бензема, через четверть часа Хаким Зиех сравнял счет. Но всего за три минуты до конца основного времени Марко Асенсио вновь вывел "королевский" клуб вперед.

REUTERS/Wolfgang Rattay

С большим оптимизмом смотрят в будущее фанаты "Тоттенхэма". Английский клуб не оставил шансов дортмундской "Боруссии" – 3:0. Все голы зрители увидели во втором тайме. Первым отличился Сон Хын Мин, ив конце матча довели счет до разгромного Ян Вертонген и Фернандо Льоренте.