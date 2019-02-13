Мадуро: "Западные СМИ скрывают агрессию против Венесуэлы"

Что именно происходит в Венесуэле? Президент страны Николас Мадуро оказался под беспрецедентным международным давлением. Означает ли это конец его пути? А если нет, куда он приведёт Венесуэлу? Корреспонден Euronews Анелиз Боржес встретилась с Николасам Мадуро для эксклюзивного интервью.

Euronews:

– Господин президент, спасибо, что согласились побеседовать с нами на Евроньюс. Сегодня ваша страна находится на распутье, страна с двумя президентами. Что именно происходит в Венесуэле?

Николас Мадуро:

– В стране не может быть двух президентов. В Венесуэле, согласно конституции, есть лишь один президент, который избирается всенародным голосованием, в соответствии с политическим устройством. И этот президент, этот скромный рабочий, сейчас перед вами – Николас Мадуро Морос. В настоящее время происходит переворот; он не удался; мы сумели его нейтрализовать. Он был спровоцирован в Венесуэле правительством США. Соединённые Штаты использовали всю свою политическую, дипломатическую и экономическую мощь, чтобы попытаться установить в Венесуэле марионеточное правительство, это нечто беспрецедентное в нашей истории.

Euronews:

– Но США, ЕС, а также ряд латиноамериканских стран признали Хуана Гуайдо временным президентом.

Николас Мадуро:

– Это нарушает все правила Устава Организации Объединённых Наций, который запрещает вмешательство во внутренние дела других стран, и нарушает сами принципы Венесуэльской конституции. Это происходит в рамках попыток доминировать, завоёвывать и создавать неоколониальные отношения с Венесуэлой. В любом случае – кому определять политическую жизнь в стране, кому выбирать президента? Во всех странах мира – это народ, и Венесуэла – не исключение. Правительство Дональда Трампа, экстремистская администрация Белого дома и правительства-сателлиты могут говорить всё, что угодно, но в Венесуэле решения принимает суверенный народ. Никаким иностранным правительствам не решать, что нам тут делать.

Euronews:

– Только ведь и в народе нет единства. Но я сперва хотела бы сосредоточиться на международном давлении. На вас оказывается беспрецедентное международное давление. Как вам удаётся преодолеть его? Нам известны ваши враги. Но кто сегодня ваши друзья?

Николас Мадуро:

– Я думаю, что у нас в мире много друзей. В Африке, где на саммите Африканского союза был недавно сделан ряд интересных заявлений. В Азии – такие великие державы, как Китай, а также величайшие державы Евразии – Российская Федерация, Турция. В Латинской Америке, среди стран Карибского бассейна – более 14 стран, Петрокарибе... во всяком случае, это глобальная битва. Но кто превратил битву за Венесуэлу в глобальную битву? Интересы экстремистской элиты, которая управляет Соединёнными Штатами. Я всегда говорю, что если бы Венесуэла выращивала картофель и овощи, и экспортировала картофель и овощи, она не оказалась бы в центре геополитических интересов экстремистской элиты США, которая хочет доминировать здесь, не так ли? Но поскольку Венесуэла обладает самыми большими доказанными запасами нефти в мире, самыми большими доказанными запасами золота в мире, четвертыми по величине запасами газа, стратегическими запасами полезных ископаемых, такими как колтан, Венесуэла всегда представляла геополитический интерес, особенно в последние 20 лет, когда команданте Чавес сумел вернуть контроль над нашими природными ресурсами. Элиту Соединённых Штатов интересует на самом деле не демократия, им дела нет до демократии в мире. Единственный их интерес состоит в том, чтобы грабить наши богатства. Вот их настоящий интерес.

Euronews:

– Вы запросили встречу с Дональдом Трампом, чтобы попытаться разрешить этот кризис?

Николас Мадуро:

– Когда я об этом попросил, была иная ситуация. Я считал, и по-прежнему считаю, что можно встать на путь диалога, и с помощью диалога прийти к пониманию относительно того, как жить вместе – мирное сосуществование, уважение. Но теперь это невозможно. Они уничтожили любую возможность диалога, сближения, просто уничтожили. Белый дом дал указание избегать диалога, и это весьма плачевно. Я верю в диалог, верю в слова, верю в дипломатию. Президент Соёдиненных Штатов очень плохо информирован о Венесуэле. Он стал жертвой стереотипов, и поэтому принял ошибочные решения. Они попали в тупик, и теперь ему надо попытаться свернуть с этого пути. Когда это произойдёт, Венесуэла будет готова к конструктивному диалогу с Соединёнными Штатами, чтобы выстроить уважительные отношения.

Euronews:

– А верите ли вы в возможность диалога и здесь, в Венесуэле? Готовы ли вы, например, разговаривать с господином Хуаном Гуайдо?

Николас Мадуро:

– Я более 400 раз призывал оппозицию к диалогу. Оппозиция – это нечто большее, чем человек, которого выдвинули как предполагаемого временного президента, значительно большее. Он-то, по сути, человек случайный. Во всяком случае, у оппозиции есть политические партии, руководство. Несколько раз, например в 2014 году, ноябре-декабре 2016 года, декабре 2017 года, январе-феврале 2018 года, нам удавалось установить с ними хороший диалог. В 2018 году, ровно год назад, на переговорах в Доминиканской Республике мы достигли соглашения о расширении гарантий на выборах, но когда мы были уже готовы подписать его, от Рекса Тиллерсона, который был тогда госсекретарем Трампа, пришло распоряжение не подписывать никаких соглашений. Почему? Потому что у правительства Соединённых Штатов уже тогда были замыслы, и в января 2018 года оно объявило, что не признает никаких президентских выборов, намеченных в Венесуэле. К сожалению, они разрушили возможность диалога. Я желал бы и готов к диалогу как со всей оппозицией, так и с её представителями, где бы и когда бы то ни было. И я искренне верю, я убеждён, что единственное, что может помочь Венесуэле в этом году и в последующие годы, – это честный диалог с открытой повесткой дня, который позволит заключить всеобъемлющие соглашения на благо Венесуэлы, для процветания страны.

Euronews:

– Одним из главных условий такого диалога может быть разрешние с вашей стороны на ввоз в Венесуэлу гуманитарной помощи, чего вы, по вашим словам, делать не намерены. Вы не допустите, чтобы эта помощь попала в страну, вы считаете это иностранным вмешательством и посягательством на ваш суверенитет. Между тем, это обычная практика, к которой прибегают многие страны, а Венесуэла на данный момент в помощи очень нуждается. Не думаете ли вы, что неправильно политизировать этот конкретный вопрос?

Николас Мадуро:

– Нельзя использовать концепцию гуманитарной помощи как идеологизированный и политизированный вопрос, как способ унизить страну. И это ошибка, допущенная венесуэльской оппозицией, а также администрацией Трампа: желание унизить нашу страну. Они заморозили более 10 миллиардов долларов на наших счетах за границей. Там очень внимательно следят за тем, что происходит на наших счетах. По сути, нам не позволяют импортировать в страну лекарства и продовольствие – потому что ищут наши деньги на иностранных счетах во всех уголках мира. И после того, как они заморозили наши 10 с лишним миллиардов долларов, заявляют, что пришлют на 20 миллионов долларов прогнивших и заражённых продуктов.

Euronews:

– Заражённых? Почему заражённых? У вас есть доказательства, что эта гаманитарная помощь, эти продукты заражены? Вы так в самом деле считаете?

Николас Мадуро:

– Информация поступила к нам из Колумбии. Эти продукты, которые не пропустили... полны канцерогенных химических элементов... они не прошли необходимый контроль. Что уже привело к ряду случаев пищевого отравления в самой Колумбии. А теперь, вдобавок, политизирована сама концепция гуманитарной помощи. Но могу сообщить вам, что для оказания технической и гуманитарной помощи мы работаем с Организацией Объединённых Наций. Кроме того, мы работаем со Всемирной организацией здравоохранения – это теперь единственный способ беспрепятственно закупать для страны лекарства, поскольку правительство Трампа блокирует наши попытки закупить лекарства. Мы работаем и с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН – это один из способов, которым мы можем импортировать сырьё и продукты питания. У нас ведётся сотрудничество, и мы собираемся расширять его в этих рамках для получения гуманитарной помощи от ООН... не политизируя этот вопрос, не превращая доставку гуманитарной помощи в «шоу». Если хотите помочь нашей стране, говорю я Дональду Трампу, говорю Майку Помпео и правительствам, которые стоят за этим «шоу» – разморозьте наши счета, которые захватили, верните наше золото, которое украли, и у Венесуэлы хватит ресурсов и всего остального, чтобы импортировать всё, что нам нужно. Остановите это ужасное «шоу», когда Венесуэлу пытаются задушить, а потом выделяют ей какие-то крохи. Мы вам не поберушки.

Euronews:

– Сейчас в Венесуэле ситуация очень сложная. Не хватает лекарств. Я посетила несколько больниц и говорила с врачами. По их словам, стало трудно работать и помогать венесуэльцам. Последние несколько лет мы видим очереди за продовольствием. Признаёте ли вы, по крайней мере, что у вас в стране есть проблема, весьма серьёзная проблема?

Николас Мадуро:

– Назовите мне такую страну – страну третьего мира, у которой нет проблем. Назовите мне страну, где нет проблем в борьбе с бедностью. Латиноамериканскую страну. Я могу привести вам в пример нашего соседа Колумбию... но туда вы не ездите с увеличительным стеклом. 70% населения Колумбии живёт в бедности, 30% – в нищете. Уже многие годы люди бегут из Колумбии. Более 15 миллионов колумбийцев эмигрировали, но никто об этом не рассказывает. А почему обращают столько внимания на проблемы Венесуэлы? Чтобы было оправдание для их действий, готовится сценарий, который оправдает вмешательство в дела нашей страны, господство над нашей страной. Почему они обратили внимание на Ливию, а затем покинули её пять или шесть лет назад? Потому что ситуация в Ливии стала серьёзной, и страну потребовалось разбомбить, потому что ситуация в Ираке стала серьёзной, и придумали предлог с оружием массового поражения. Никто не может утверждать, что у меня есть оружие массового поражения, что мои ракеты направлены на Соединённые Штаты. Вот нам и придумывают свой сценарий. Конечно, у Венесуэлы немало проблем, они стоят очень явственно, но вы никогда не рассказываете в ваших СМИ, что Венесуэла положила конец неграмотности. Никогда не рассказываете, что в этом году уровень образования повысился у нас на 7%, и что у нас 90% получают образование – от начального, для детей, до университетского уровня. Никогда не рассказываете о нашем плане жилищного строительства, благодаря которому жильё получили уже 2,5 миллиона семей, и мы движемся к трём миллионам. Никогда не рассказываете, что революционное правительство каждый месяц направляет шести миллионам семей субсидируемые товары, а в некоторых частях страны – каждые две недели. Никогда не рассказываете, что в Венесуэле пенсию получают 100% людей пенсионного возраста. По последним данным за 2018 год, число живущих за чертой бедности упало в Венесуэле с 30% до 4,4%. Мы ведём борьбу за равенство, в которой, по вашим словам, и у вас есть трудности, так что же? С трудностями приходится бороться, приходится находить решения для их преодоления. У нас в стране более 30 тысяч врачей, и было бы хорошо, если бы журналисты побывали в бедных районах, где семейные врачи лечат людей бесплатно, навещают своих больных и приносят им домой лекарства... Это замечательный опыт, который следовало бы распространить на весь мир. Но средства массовой информации, которые вы представляете, к сожалению, сосредоточены лишь на историях и сценариях, которые оправдают агрессию против нашей страны.

Euronews:

– Вы говорите о жителях трущоб, самых бедных районов Каракаса и других частей страны. Это те люди, которые поддержали революцию, поддержали вашего наставника Уго Чавеса и поддержали вас. При этом многие из них, говорят теперь о чрезвычайно сложных обстоятельствах. Несколько человек, с которыми я общалась в последние годы, когда приезжала в Венесуэлу, говорили мне, что раньше поддерживали вас, но теперь им стало слишком трудно продолжать вас поддерживать. Какие чувства у вас это вызывает?

Николас Мадуро:

– По моим чувствам, у нас в стране есть демократия и свобода. Что у нас очень сознательный народ. Будьте уверены, что агрессия, жертвами которой мы являемся, которую ваши СМИ скрывают... Вы же ничего о ней не рассказываете. Мы жертвы самой могущественной в мире империи в мире. Вы не рассказываете о том, что на самом деле происходит.

Euronews:

– Какая именно агрессия? Можете рассказать о ней – теперь у вас есть такая возможность. Мы ничего не скрываем.

Николас Мадуро:

– Вам и другим западным журналистам, приезжающим в нашу страну, следует занимать сбалансированную позицию. Наша страна находится в центре агрессии со стороны самой могущественной империи в мире, они выявляют наши счета, блокируют их, преследуют наши торговые суда, теперь взялись за нашу нефть. Только что в США экспроприировали компанию стоимостью семь миллиардов долларов. Наша страна всё ещё держится. Наша страна трудится, мы глядим в будущее и готовы к будущему. Наши люди сознательны. Если бы они не были сознательными, если бы у них не было ценностей, если бы они не были революционными, боливарианская революция давно бы исчезла. Команданте Чавесу часто заявляли, что он уже утратил народную поддержку, но он победил не один, а два, три раза. Мне говорят то же самое с того самого дня, когда команданте Чавес поставил меня во главе страны. Так что здесь я обладаю широкой поддержкой – моральной и духовной. Это глубокая политическая поддержка. Те люди, которые, как вы говорите, страдают, весьма сознательны, и они знают, за что борются, они знают, что могут рассчитывать лишь на Боливарианскую революцию, чтобы их страна сохранила достоинство и не сделалась колонией. Уверяю вас, что мы бы иначе не победили на многочисленных выборах, прошедших за последние 18 месяцев. Мы выиграли на шести выборах подряд. И если бы у нас сегодня были выборы, то могу вас заверить – если бы у нас сегодня были выборы в национальное собрание, которые в настоящее время отложены, то боливарианские силы снова победили бы. За последние 20 лет мы победили на 23 различных выборах в 25 избирательных кампаниях. Мы настоящая сила. И хотел бы подчеркнуть, что международные СМИ игнорируют это. Мы невидимы для СМИ. Нас не существует – есть только оппозиция. Заявления оппозиции, любого, кто выступает против Мадуро или против революции, всячески раздуваются.

Euronews:

– Я много лет просила о возможности поговорить с президентом.

Николас Мадуро:

– Да, но это всего лишь один из каналов связи, а не редакционная политика. Все международные издательства и СМИ, особенно европейские и западные, транслируют определённую точку зрения. И вы не можете что-либо объяснить, если постоянно повторяете полуправду или ложь, в которую верите. Вы не можете объяснить, почему мы, Революционное боливарианское движение Венесуэлы, побеждаем на выборах каждый раз, когда они проводятся. Будьте уверены, у нас есть сила, и эта сила – сознательность народа.

Euronews:

– Результаты последних выборов были оспорены несколькими странами по всему миру. Но я вернусь к этому чуть поздже, потому что хотела бы кое-что уточнить. Вы говорили и неоднократно повторяли, что Венесуэла стала жертвой агрессии со стороны Соединённых Штатов, что вы ведёте экономическую войну. Принимаете ли вы на себя ответственность за то, что происходит в стране? Как вы думаете, допущены ли вашим правительством какие-либо ошибки, которые привели к тому, что Венесуэла оказалась в нынешней ситуации?

Николас Мадуро:

– Конечно, я беру на себя ответственность, иначе я не был бы у власти, не был бы президентом страны, и не был бы лидером этого мощного революционного движения – боливарианского движения. Я отвечаю за всю повседневную экономическую, образовательную и политическую жизнь народа. Каждый день я управляю людьми. Наш метод – это метод снизу вверх, который включает в себя социальные движения, все сектора: женщин, молодежь, рабочий класс, профессионалы. Скажем, перед этим интервью я посетил мероприятие, где собрались более 100 000 молодых людей, которые обсуждали проблемы молодежи. Я несу полную ответственность. Ошибки? Расскажите мне, кто не совершал никаких ошибок. Но единственная ошибка, которой я не делал и никогда не сделаю, – это предать свою родину или уступить, сдаться и встать на колени перед Дональдом Трампом. Я никогда этого не сделаю. Мы не сдадимся. Мы продолжим работать над решением проблем и преодолением ошибок. Будьте уверены, что Венесуэла продолжит движение вперёд. Мы поняли, что у нас больше, чем мы думали, свободы и независимости от империи на севере, от её европейских подчинённых и от некоторых правительств в Латинской Америке. Мы гораздо свободнее и независимее. Есть другой мир. Возник новый многополярный мир. В мире появляются новые полюсы экономической, социальной и военной мощи. Больше нет однополярного мира, в котором одна империя диктует и приказывает, а весь мир подчиняется. Нет! Существует другой мир, и Венесуэла строит этот новый мир, и мы продолжим мирно идти этим путём. Переворот, который пытались осуществить в Венесуэле, и вмешательство США потерпят неудачу и поражение. Рано или поздно им придётся сесть за стол переговоров, проявить уважение и соблюдать нормы международного права.

Euronews:

– Вы говорите, я полагаю, о полюсах силы, имея в виду Россию, Турцию и Китай, которые сегодня очень важные союзники Венесуэлы. Насколько большое значение вы им придаёте? Насколько вы благодарны, что они на вашей стороне?

Николас Мадуро:

– Они имеют бьольшое значение не только для Венесуэлы, но и для всего мира. Китайская Народная Республика – великая экономическая и политическая держава XXI века. Китай продемонстрировал, что можно быть великой державой, не будучи империей, не стремясь к господству, без шантажа, без неоколониальной политики в отношении других стран мира. У нас сложились отношения исключительного сотрудничества, стратегического партнёрства с Китаем, на основе уважения и взаимной выгоды, которые принесли огромную пользу для нашего развития, для нашей экономики за последние 15 лет. Так же обстоит дело и Российской Федерацией. Россия восстановилась, это теперь крупный международный игрок. Это первоклассная политическая, экономическая и военная сила, и с президентом Путиным мы также тесно сотрудничаем. Я считаю, что эти две державы, вместе со средними державами, такими как Турция, Индия, Иран и Южная Африка, будут определять будущее человечества. У человечества не может быть такого будущего, где все стоят на коленях перед американской империей. Не может быть однополярного мира. Это должен быть такой мир, где нас уважают – особенно такие небольшие страны, как Венесуэла. Страна с населением 30 миллионов человек, обладающая огромными природными богатствами. Мы стремимся быть достойной, суверенной, независимой страной, а не колонией, которую шантажируют, и которая слушается имперских окриков с севера. Мы стремимся к тому, чтобы в XXI веке установился многоцентричный, многополярный мир, где голоса самых небольших имеют не меньшее значение, чем голос любого другого.

Euronews:

– Получается, будто есть два полюса или несколько полюсов, но это звучит, словно существует конфликт, битва, борьба за влияние, борьба за власть. И от этого, господин президент, как ни печально это звучит, создается впечатление, что венесуэльцы, обычные венесуэльцы, могут пострадать сильнее всего.

Николас Мадуро:

– Согласен с вами. Кто пострадал от международных санкций, от экономической блокады, от всей этой международной кампании? Народ Венесуэлы, народ, у которого есть право жить спокойно, мирно. Думаю, что Федерика Могерини, Евросоюз и правительства европейских стран совершили ошибку. Они выслушали только одну сторону и приняли её. Они не послушали, что говорит страна в целом, страна, которая жаждет мира, диалога, понимания, уважения. Они не выслушали нас – тех, кто обладает реальной, истинной властью. Думаю, что ЕС слепо следует дурной политике Дональда Трампа, который дал пинка НАТО, европейским правительствам и Евросоюзу. Трамп выкрутил им руки и вынудил вести политику, которая наносит вред Венесуэле. В нашей стране живет почти миллион мигрантов из стран ЕС: 300 тысяч итальянцев, 300 тысяч португальцев и столько же испанцев. Почти миллион мигрантов из ЕС. Евросоюз бросил их и поставил нас на грань военного вмешательства со стороны США. Трамп объявил об этом несколько дней назад. Он сказал, что не исключает военного решения. Полагаю, что ЕС обязан выслушать всю страну, научиться взвешенному подходу. ЕС должен изменить свою политику в отношении Венесуэлы.

Euronews:

– Вы упомянули мигрантов, тех, кто приехал в Венесуэлу. Но мы также видели сотни тысяч венесуэльцев, которые покинули свою страну. ООН говорит о трёх миллионах. Я слышала, как вы недавно говорили на эту тему. Вы сказали, что это выдумка, что это на самом деле не так. Но вы видели эти кадры? Что вы чувствуете, видя людей, которые пересекают мост на границе с Колумбией или уезжают в другие страны?

Николас Мадуро:

– Я никогда не говорил, что это не так. Это реальность. За последние два или три года многие венесуэльцы в силу экономических причин, из-за экономической войны решили отправиться в другие страны в поисках новых возможностей. Это может быть 600-800 тысяч человек. Тысячи из них вернулись домой, потому что за границей столкнулись с ксенофобией, трудовым рабством, с условиями, которые не ожидали встретить. Могу сказать вам, что эти кадры – манипуляция огромного масштаба. Вы сами можете сегодня побывать на мосту, который соединяет Венесуэлу и Колумбию в Кукуте и Сан-Антонио-дель-Тачире. Можете съездить с нашими журналистами. Вы увидите огромный поток колумбийцев, которые едут в Венесуэлу, и венесуэльцев, которые едут в Колумбию. Это зачастую семьи, где часть родственников живёт в Венесуэле, а часть в Колумбии. Там может быть 30, 50, иногда 60 тысяч человек, которые пересекают границу по экономическим причинам, по семейным обстоятельствам. И вот эти картинки используются для того, чтобы сообщать об отъезде трёх-пяти тысяч венесуэльцнв.

Euronews:

– По данным ООН, около 2000 человек остались по ту сторону моста. Это те, кто не хочет возвращаться. Вы говорите, что многие из них уезжают из-за сложностей, с которыми столкнулись в родной стране. Я хотела бы вновь затронуть этот вопрос. Некоторые говорят, что вы не знаете, насколько тяжела сейчас ситуация в стране, потому что вы президент и, возможно, уже не видите той реальности, в которой живут люди. Мы принесли 2000 боливаров. Знаете ли вы, что можно купить на эти деньги?

Николас Мадуро:

– Если бы я не знал, какая в стране ситуация, меня бы не избрали и не переизбрали на этот пост. Я сам из народа. Вы должны знать, полагаю, что я не обучался в Гарварде или другом американском университете. И я не происхожу из благородной семьи, в моих жилах не течёт голубая кровь. Я рабочий, человек из народа. И каждый день я рядом с народом. Постоянно нахожусь на связи и прекрасно знаю, что происходит, вот почему я занимаюсь своей работой.

В Венесуэле один из самых низких уровней безработицы в Латинской Америке и Карибском бассейне, поэтому я забочусь о пенсиях, о постоянной зарплате, о праве матерей на помощь. У нас одна из самых передовых социальных политик. Почему вы обвиняете меня в непонимании?

Euronews:

– Нет, я вас не обвиняю, я просто спрашиваю. Я не обвиняла вас. Мне было просто интересно, знаете ли вы, что можно купить на 2000 боливаров. И я скажу вам, что за 2000 боливаров можно выпить чашку кофе. Туалетная бумага стоит около 13 000 боливаров. Происходят большие изменения. На эти деньги в прошлом году можно было купить гораздо больше. Но, думаю, самое важное для вас сейчас не это, а можете ли вы это исправить? Можете ли вы исправить ситуацию в стране?

Николас Мадуро:

– Мы занимаемся этим, поскольку против нас ведётся грубая война. 20 августа прошлого года я принял решение провести девальвацию валюты, и нам удалось сделать большой шаг к восстановлению суверенного боливара, к восстановлению заработной платы рабочих. Нам пришлось приложить немало усилий в сентябре, ноябре, декабре, январе и феврале, и в этом году перед нами стоит цель взять под контроль индуцированную гиперинфляцию и повысить курс боливара, и ввести международную криптовалюту, которую мы установили – петро. В плане денежно-кредитной политики мы обращаем внимание на заработную плату работников; помогаем шести миллионам семей прямыми субсидиями. Расскажите мне в какой ещё стране это делают. Такого нигде нет, кроме Венесуэлы, которая борется за справедливость, за равенство, за социализм. Из реальности вы можете вычленить элементы, которые вызывают крайнюю тревогу, но точно так же существует и политика, направленная на заботу о людях, на защиту их труда, на пенсии, субсидии, питание, работу, образование. Могу вам сказать, что мы инвестируем более 75% бюджета в жильё, здравоохранение, образование, создание рабочих мест, систему социального обеспечения, культуру и т. д. В какой ещё стране мира есть такое? А если бы это было не так, то революция закончилась бы. Революция существует потому, что реальность служит людям. Здесь нет осиротевших людей, здесь нет брошенных людей... Есть люди, которые подвергаются нападениям, конечно. Скажите, какая страна в мире сможет противостоять экономической агрессии самой могущественной нации в мире. Кто бы выдержал это? Когда счета заморожены, и подвергнуты тщательному контролю, когда запрещено импортировать то, что им нужно... Венесуэла прилагает героические, поистине замечательные усилия. Я восхищаюсь героизмом венесуэльского народа, оказавшегося в этих обстоятельствах, и мы будем двигаться вперёд, не сомневайтесь.

Euronews:

– У меня последний вопрос, господин президент. Как вы думаете, как вы войдёте в историю?

Николас Мадуро:

– Я не знаю, но уверен, что меня не запомнят как слабака, труса или предателя. Мне ясна моя роль. И каждый день меня наполняют смелость, страсть к моей родине, любовь, которая движет мной. Именно любовь движет мной. Я не стремолюсь стать магнатом, чтобы обогатиться самому или обогатить экономические группы. Мы движимы идеей родины, родины, своей 200-летней историей. Я уверен, что мы продолжим писать её. А в будущем? Что ж, пусть меня помнят, надеюсь, объективно, таким, каким я был, какие мы есть, но не сомневайтесь, что мы продолжим двигаться вперёд умело и очень настойчиво, отстаивая права своей страны перед лицом агрессии, которую Запад скрывает. Запад скрывает агрессию, подумайте об этом. Пожалуйста, поразмыслите над этим, как молодая журналистка. Вы не задали ни одного вопроса об агрессии Дональда Трампа, об угрозах военного вторжения, потому что это скрывают. А это стало бы трагедией; ещё худшей трагедией, чем то, что произошло в Ливии.

Euronews:

– Вы боитесь, что это действительно может произойти?

Николас Мадуро:

– Когда президент-экстремист, такой, как Дональд Трамп, постоянно угрожает военным вторжением, следует беспокоиться.

Euronews:

– Вы к этому готовитесь?

Николас Мадуро:

– Никто в мире к этому не готов. Но в первую очередь мы готовимся к тому, чтобы одолеть их угрозы. Я обращаюсь к народу Европы, обращаюсь ко всем здравомыслящим людям, обращаюсь к вам с призывом задуматься... Благородный народ Венесуэлы имеет право на уважение, он имеет право на мирную жизнь. Не скрывайте агрессию США за проблемами, которые те сами создают. Создают проблемы агрессией, санкциями, а затем пытаются переложить вину на нашу политическую модель, на Боливарианскую революцию. Мы стали объектом самой грубой агрессии. Соединённые Штаты сосредоточены сейчас на единственной цели: уничтожить Венесуэлу, колонизировать Венесуэлу, уничтожить революцию. Но им этого не удавалось прежде, не удастся и впредь. И мирная жизнь здесь восторжествует, будьте уверены. Мы будем с вами встречаться и в следующие годы. И вы увидите расцвет новой эры в Венесуэле. Мы сделаем так, чтобы это осуществилось.

Euronews:

– Большое спасибо, что встретились с нами.