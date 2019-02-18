"Жёлтые жилеты": стычки и оскорбления

Движение "Жёлтых жилетов" отметило три месяца со дня своей первой демонстрации новыми уличными акциями. Самая многочисленная из них прошла в Париже, где, по данным полиции, в марше приняли участие 1500 человек. Организаторы говорят о 5 тысячах.

Парижская демонстрация прошла мирно. На сей раз споры разгорелись в рядах самих протестующих. Одна из основательниц движения, Ингрид Левавассёр была освистана и подверглась оскорблениям со стороны некоторых демонстрантов. В прошлую среду она отказалась от выдвижения своей кандидатуры в европейский парламент во главе списка, составленного из активистов движения. Многие протестующие считают идею выдвижения собственного выборного списка контрпродуктивной, так как это ещё больше фрагментирует оппозицию.

В субботу оскорблениям со стороны группы "жёлтых жилетов" подвергся философ и член Французской академии Алэн Финкелькрот. Оскорбления носили антисемитский и, по словам самого философа, исламистский характер.

В воскресенье в Бордо и Тулузе произошли столкновения между полицией и участниками демонстраций. В Лионе "жёлтые жилеты" перекрыли на два часа автомагистраль Париж-Марсель. Группа агрессивно настроенных демонстрантов с закрытыми лицами напали на полицейскую машину, забросав её камнями и нанеся удары по кузову и окнам.