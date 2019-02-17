"Жёлтым жилетам" исполнилось 3 месяца

Со дня первой акции французских "жёлтых жилетов" прошло ровно три месяца. Участники движения отметили это событие внеплановым протестом. Традиционно манифестации они проводят по субботам, но на этот раз решили повторно выйти на улицы и в воскресенье 17 февраля.

Три марша прошли в Париже. Один из них стартовал от Триумфальной арки и завершился митингом у Эйфелевой башни.

"Явка сегодня была довольно высокой. Мы рады, что мы продержались три месяца. Мы выстояли всю зиму, а сейчас наступает весна. Три месяца - это совсем неплохо для социального движения", - говорит участника протестов.

Масштабные акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года из-за планируемого повышения налога и цен на топливо. Принятые властями меры ситуацию не разрядили: "жёлтые жилеты" требуют отставки президента Эммануэля Макрона и обвиняют власти в непропорциональном применении силы при разгоне протестов.