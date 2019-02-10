Более 50 тысяч «жёлтых жилетов»

Более 50 тысяч человек по всей Франции — по данным полиции — приняли участие в 13-й серии манифестаций «жёлтых жилетов». Таким образом число активистов пока не опустилось ниже психологически важного порога, чего накануне не исключали наблюдатели. Сами манифестанты в социальных сетях приводят вдвое большие цифры.

В Париже из четырёх тысяч манифестантов пострадали несколько человек, включая активиста, получившего тяжёлые увечья — ему оторвало кисть руки взрывом газовой гранаты.

В Лионе манифестация закончилась стычкой между крайне правыми и крайне левыми.

В Ментоне на границе с Италией около 200 «жилетов» пытались перекрыть автомобильное движение, но полиция оттеснила их:

«Проблемы у правительств Франции и Италии, это не наши проблемы. Между нашими народами противоречий нет. А итальянские политики пытаются поддержать движение, о котором они ничего не знают», — говорят манифестанты.

Ранее итальянский вице-премьер Луиджи ди Майо встречался с делегацией «жёлтых жилетов», что в Париже назвали крупнейшим дипломатическим скандалом после 1940 года, и отозвали из Рима посла.