Джереми Корбин призывает к досрочным выборам

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Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал провести в Великобритании досрочные всеобщие выборы, в случае если правительство не сможет добиться от парламента одобрения соглашения с Евросоюзом об условиях "брексита". В случае провала этого соглашения, у правительства будет только три дня на представление другого плана.

"Если правительство не сможет принять самый важный для себя закон, тогда при первой же возможности нужно провести всеобщие выборы, – заявил лидер оппозиции. – _Правительство, которое не может проводить свои решения через Палату общин, _–_ вообще не правительство. Оно потеряло свой мандат и должно попросить у страны новый"._ Корбин не исключил, что в крайнем случае лейбористы проголосуют за проведение повторного референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе: