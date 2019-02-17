Австрийский триумф в слаломе: Киршер снова первый

Австрийский пьедестал.

Горнолыжник Марсель Хиршер завоевал золото чемпионата мира в слаломе – последнем соревновании турнира, проходящем в швецком Оре. Таким образом австриец стал семикратным чемпионом мира.

Хиршер завершал соревнования. Он блестяще справился с трассой и нервами и подтвердил свое лидерство, став лучшим по сумме двух попыток.

Призёрами соревнований стали его соотечественники Марио Матт и Марко Шварц. Впервые в истории представители одной страны заняли весь подиум в мужском горнолыжном слаломе на чемпионате мира.

Лучший результат из российских горнолыжников показал Александр Хорошилов, ставший 15-м. Павел Трихичев по сумме двух попыток занял 31-е место.