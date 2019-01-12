Австриец Марсель Хиршер одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Адельбодене. По итогам двух попыток он показал лучший результат - 2 минуты 26 секунд. Вторым стал норвежец Хенрик Кристофферсен, опережавший австрийца после первой попытки. Замкнул тройку лидеров француз Тома Фанара.
Марсель Хиршер вновь на вершине
Хиршер одержал восьмую победу в этом сезоне и увеличил отрыв от соперников в общем зачете Кубка мира. Своего ближайшего преследователя – Кристофферсена – он опережает уже более чем на 350 очков.
Австриец – двукратный олимпийский чемпион. В прошлом году в Пхенчахне он взял "золото" в гигантском слаломе и в комбинации. Пять лет назад он завоевал "серебро" в слаломе на сочинской Олимпиаде. Кроме того, Хиршер – шестикратный чемпион мира, а на этапах кубка мира он побеждал 66 раз.