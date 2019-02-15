Две Кореи снова хотят выступить вместе

Олимпийские команды двух Корей хотят вновь выступить под единым флагом на параде открытия Олимпиады: на этот раз речь идёт о летних Играх 2020 года в Токио. Более того, Север и Юг не исключают, что и выступят в месте по крайней мере в отборочных турнирах некоторых дисциплин.

В Лозанне состоялась трёхсторонняя встреча с участием руководства Международного олимпийского комитета, где инициативу восприняли с огромным энтузиазмом.

Томас Бах, президент МОК:

«Международный олимпийский комитет очень позитивно отреагировал на это предложение, и теперь мы начнём обсуждать его в рамках Олимпийского движения, в частности с международными федерации. Конечно же, во всех деталях мы обсудим это с двумя корейскими делегациями. Надеюсь, что к следующей встрече исполнительного совета в конце марта мы уже сможем достичь прогресса».

Две Кореи уже выступали вместе: на зимних Играх прошлого года спортсмены обеих стран шли под одним флагом на церемонии открытия, а единая женская сборная по хоккею заняла восьмое место на турнире.

В сентябре лидеры двух стран договорились подать заявку на совместное проведение летней Олимпиады 2032 года.