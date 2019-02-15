Вальверде остается с "Барсой"

Эрнесто Вальверде остается с "Барселоной". Как минимум - до июня 2020 года. Испанский футбольный клуб заявил о подписании нового контракта с главным тренером в пятницу. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества еще на один год. До сих пор оно было более чем успешным.

Под руководством Вальверде с мая 2017 года "сине-гранатовые" провели 96 матчей. Из них 65 закончились для каталонцев победой, 22 - ничьей и только 9 - поражением. Подопечные Вальверде выиграли чемпионат страны, а также Кубок и Суперкубок Испании. В нынешнем сезоне "Барселона" вновь лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. После 23 туров в активе клуба 51 очко - на 6 больше, чем у мадридского "Реала".