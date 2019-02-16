В Барселоне сотни тысяч человек вышли на улицы на манифестацию в поддержку бывших лидеров автономии, которые на этой неделе предстали перед судом в Мадриде. Организаторы заявляют, что смогли вывести на акцию полмиллиона человек; данные полиции скромнее — 200 тысяч. Лозунг активистов «Самоопределение — не преступление!».

На этом фоне на этой же неделе глава правительства Испании Педро Санчес объявил о проведении досрочных выборов — их назначили на 28 апреля. Причина — депутаты парламента не поддержали предложенный кабинетом проект бюджета на следующий год. Ключевыми для документа были голоса двух каталонских партий, но проект их не получил, хотя политики напрямую не связывают бюджет и суд над лидерами сепаратистов.