В центральном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов испанская "Барселона" выиграла в гостях у английского "Тоттенхэма" со счетом 4:2.
Лионель Месси вновь принес победу "Барсе"
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Лионель Месси вновь принес победу "Барсе"
Два гола забил Лионель Месси.
В другой встрече группы В "Интер" одолел голландский "Эйндховен", забив на один мяч больше.
После двух туров в активе "Барселоны" и "Интера" по 6 очков.
В группе А уверенных побед добились мадридский "Атлетико" и дортмундская "Боруссия".
В группе С "Пари Сен-Жермен" разгромил со счетом 6:1 "Црвену Звезду" из Белграда.
А "Наполи" выиграл у финалиста прошлого года "Ливерпуля".
В группе D московский "Локомотив" проиграл немецкому "Шальке", с тем же счетом "Порту" выиграл у турецкого "Галатасая".