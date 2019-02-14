Слава «собачьему королю»!

Жесткошёрстный фокстерьер Кинг стал «королём собак»: 7-летний представитель Бразилии признан лучшим на выставке Westminster Kennel Club в Нью-Йорке. Она считается старешим и престижнейшим дог-шоу мира, проводится уже более 140 лет.

Претендентов на звание лучшего столько, что конкурс шёл два дня. В Мэдисон-сквер-гарден прибыли более трёх тысяч собак. В финале Кинг соревновался с длинношёрстной таксой, гаванским бишоном, фландрским бувье, спаниелем и боксёром.

Судьи оценивают экстерьер и физическую форму животного, способность выполнять команды и умение держаться на публике.

Reuters

При этом никакого денежного вознаграждения победителям не достаётся: хозяину — кубок, собаке — угощение.

Зато теперь обоим предстоит весь год провести на выставках и в телешоу: победитель конкурса объявляется «собакой Америки», что налагает определённые обязательства.