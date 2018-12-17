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Самая красивая девушка в мире - филиппинка

Самая красивая девушка в мире - филиппинка

Самая красивая девушка в мире - филиппинка

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Уроженка Филиппин 24-летняя Катриона Грэй стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная".

Фото Рейтер
Новая королева красоты Катриона ГрейФото Рейтер

Первой вице-мисс Мира стала представлявшая ЮАР Тэмэрин Грин, вторая вице-мисс приехала из Венесуэлы.

Фото Рейтер
Вице-мисс - южноафриканка и уроженка ВенесуэлыФото Рейтер

Тем, кто считает, что конкурсы красоты в современную эпоху - это архаика, она ответила так: "Главная тема состязания так или иначе затрагивала женскую силу, а в жюри были успешные женщины".

Мисс Испании, приехавшая на конкурс, стала первой девушкой-трансгендером, участвующей в подобном соревновании.

Фото Рейтер
Анхела Понсе, мисс ИспанииФото Рейтер

Анхеле Понсе 27 лет.

Конкурс в этом году проходил в Таиланде. Он проводился в 67-ой раз.


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