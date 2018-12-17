Самая красивая девушка в мире - филиппинка

Уроженка Филиппин 24-летняя Катриона Грэй стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная".
Первой вице-мисс Мира стала представлявшая ЮАР Тэмэрин Грин, вторая вице-мисс приехала из Венесуэлы.
Тем, кто считает, что конкурсы красоты в современную эпоху - это архаика, она ответила так: "Главная тема состязания так или иначе затрагивала женскую силу, а в жюри были успешные женщины".
Мисс Испании, приехавшая на конкурс, стала первой девушкой-трансгендером, участвующей в подобном соревновании.
Анхеле Понсе 27 лет.
Конкурс в этом году проходил в Таиланде. Он проводился в 67-ой раз.