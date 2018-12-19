Маск проложил туннель под Лос-Анджелесом

Американский предприниматель Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом. Строительство экспериментального объекта протяженностью почти 2 км обошлось The Boring Company в 10 миллионов долларов. По замыслу Маска, сеть таких туннелей может появиться под всем Лос-Анджелесом и другими городами мира, существенно разгрузив движение на улицах. Ездить по ним смогут электромобили любых производителей. Машина сможет разогнаться до 170 км/ч, а в перспективе автомобили будут двигаться по туннелю со скоростью до 240 км/ч.

Илон Маск, предприниматель: "Существует около миллиона различных регулирующих органов, которые нужно удовлетворить. Но если вы в состоянии проложить туннель, вы можете проложить его где угодно".

Туннель проходит под городком Хоторн в пригороде Лос-Анджелеса. Попасть в него можно через парковку штаб-квартиры SpaceX на специальных лифтах. Электромобили необходимо будет оснастить специальными боковыми колесами, которые для движения в туннеле будут выдвигаться перпендикулярно основным. Стоимость такого оснащения для одной машины составит около 200-300 долларов.