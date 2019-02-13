Выборы в Испании: быть или не быть?

Испании грозят внеочередные всеобщие выборы.

Конгресс депутатов страны отклонил в среду проект госбюджета на текущий год, предложенный кабинетом премьер-министра Педро Санчеса.

Дело в том, что для его одобрения правительству нужно было заполучить поддержку каталонских партий. Которые в свою очередь требовали гарантий диалога по вопросу о самоопределении Каталонии.

Получив решительный отказ они проголосовали "против". Таким образом из 350 парламентариев 191 не поддержал проект бюджета Санчеса.

Его кабмин тут же обвинил в провале правых.

"Сегодняшние события доказали, что правые в этой стране тормозят социальный прогресс, который был предусмотрен в отвергнутом проекте бюджета. Они не хотят движения страны вперед, поэтому чинят всяческие препятствия, чтобы экономический подъем не дошел до обычных семей и стал реальностью для всех граждан Испании", – заявила министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро.

Но по мнению эксперта из Университета Йорка правительство Санчеса было обречено с самого начала.

"Часть оппозиции была настроена против него и его места в правительстве с самого начала, так как он не выиграл выборы. Ему удалось создать правительственное большинство, чтобы победить Рахоя - но это была коалиция конкретно против бывшего премьер-министра. Но когда ему потребовалось сформировать стабильное парламентское большинство, ему просто не хватило голосов", – в интервью каналу Euronews заявил доцент Университета Йорка Игнасио Хурадо.

Педро Санчес возглавляет правительственное меньшинство, которому принадлежит менее четверти мест в парламенте. Он пришел к власти в июне 2018 года после вынужденной отставки его предшественника Мариано Рахоя из-за коррупционного скандала.

Кандидатуру Санчеса тогда поддержали маленькие партии с конкурирующими интересами.

Возможные внеочередные выборы станут уже третьими за 5 лет. Согласно источникам агентства Рейтер, пройти они могут 14 или 28 апреля.