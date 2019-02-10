Испанские патриоты требуют отставки премьера и выборов

Недовольные предложением премьера Педро Санчеса вступить в переговоры с каталонскими сепаратистами, в воскресенье испанцы вышли на массовую акцию протеста.

Многотысячный марш солидарности за единую Испанию в центре Мадрида организовали правоцентристы: Народная партия и "Сьюдадамос"

Лидер Народной партии Пабло Касадо:

"По мнению Народной партии время кабинета Педро Санчеса прошло! Через несколько дней в Испании пройдут выборы на нескольких уровнях: в автономных областях, муниципальные и европейские. Давайте выразим нашу позицию не просто на улицах и площадях, но у избирательных урн".

Лидер партии "Граждане" Альберт Ривера:

"Господин Санчес! Остановитесь и объявите выборы, испанский народ требует законно избранных премьера и правительство!"

В стане ультра-правых - члены партии "Вокс" и её лидер Сантьяго Абаскаль. Они также требуют отставки премьера и досрочных выборов.

Рядом в толпе - бывший французский премьер и нынешний кандидат на пост мэра Барселоны Мануэль Вальс:

"И вовсе я не стоял рядом с крайне-правыми! Когда люди приходят на митинг с какими бы то ни было взглядами, то нечего тут ярлыки вешать! Здесь собрались испанцы, готовые защищать свою конституцию".

Премьер -социалист Педро Санчес ответил на критику в ходе другого митинга:

"В качестве председателя правительства я с уважением отношусь к нашей конституции и стараюсь разрешить тот кризис, к которому привела нас Народная партия в результате семи лет во главе Испании".

Но политические силы правого фланга считают любые уступки каталонским сепаратистам - предательством. По оценкам полиции, в патриотической демонстрации в Мадриде участвовало около 45.000 тысяч человек. На встречу с премьером Санчесом, где он представил своего кандидата-социалиста на пост мэра Сантандера, пришли около 800 человек.