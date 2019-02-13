Парламент Испании отклонил проект бюджета на 2019 год

В нижней палате парламента Испании, где в среду прошло голосование по бюджету на 2019 год, депутаты отклонили проект кабинета Педро Санчеса.

Согласно обещанию самого премьера, а также по инициативе партий правого центра и ультра-правых, последствием этого неодобрения должны стать внеочередные выборы.

Дело в том, что правительство Санчеса будучи правительством меньшинства, зависит от поддержки других политических сил. Ранее каталонские партии дали понять, что поддержат проект бюджета только в том случае, если власти пообещают им диалог по вопросу о праве на самоопределение. Но это запрещено конституцией Испании. В парламенте 350 мест из которых правительство Санчеса контролирует лишь 84. Поддержать бюджет были готовы в левой партии "Подемос", а также в Баскской национальной партии. Но без каталонцев шансов на прохождение финансового документа не было.