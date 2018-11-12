Аргентинец Сантьяго Солари утвержден в качестве постоянного главного тренера мадридского "Реала". В понедельник клуб направил соответствующие подтверждающие документы в Федерацию футбола Испании. Правила испанской футбольной лиги запрещают клубу иметь временного тренера более двух недель, а Солари был назначен исполняющим обязанности 29 октября. Он сменил на этом посту Юлена Лопетеги после разгромного поражения от "Барселоны" со счетом - 5:1.
Солари утвержден на посту тренера "Реала"
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Солари утвержден на посту тренера "Реала"
Под руководством 42-летнего Солари, "Реал" выиграл 4 матча подряд - такой тренерский старт стал лучшим за всю историю клуба. Сейчас "Реал" идет шестым в Ла Лиге и отстает от лидера - "Барселоны" - на 4 очка.
Сам Солари играл за королевский клуб с 2000 по 2005 год в так называемый "галактический" период вместе с Зинедином Зиданом и другими "звездами" мировой величины.