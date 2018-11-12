Солари утвержден на посту тренера "Реала"

Аргентинец Сантьяго Солари утвержден в качестве постоянного главного тренера мадридского "Реала". В понедельник клуб направил соответствующие подтверждающие документы в Федерацию футбола Испании. Правила испанской футбольной лиги запрещают клубу иметь временного тренера более двух недель, а Солари был назначен исполняющим обязанности 29 октября. Он сменил на этом посту Юлена Лопетеги после разгромного поражения от "Барселоны" со счетом - 5:1.