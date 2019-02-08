Тяжёлое проклятие венесуэльской нефти

На территории Венесуэлы находятся крупнейшие запасы нефти в мире. Но "чёрное золото" стало проклятьем для этой латиноамериканской страны.

Обвалившись в 2014 г., цены на нефть потянули экономику страны в яму, из которой она так и не смогла выбраться. От нефтяных доходов формируется свыше трёх четвертей венесуэльского бюджета. Но на протяжении всех лет нахождения у власти президента Николаса Мадуро производство нефти неуклонно снижалось. Если в 2013 г. здесь добывалось 2,5 баррелей в сутки, то сейчас она составляет только 1,5 млн.

Сказались долгие годы недоинвестирования нефтедобычи. В эпоху высоких цен на нефть правительство президента Уго Чавеса предпочитало тратить сверхдоходы на борьбу с бедностью, а национализированная нефтяная отрасль поддерживалась на плаву за счёт иностранных кредитов, проценты по которым теперь приходится выплачивать. Сейчас у правительства не хватает денег даже на выплату достойной зарплаты нефтяникам.

"С 2014 по 2016 гг. 5500 работников нефтяной промышленности подали в отставку. Начиная с августа 2016 г. число занятых в отрасли сокращается. На данный момент в ней работают только 8% от необходимого квалифицированного персонала", – говорит Иван Фрейтес, секретарь Объединённой федерации нефтяников Венесуэлы.

Фундаментальная проблема нефтедобывающей отрасли Венесулы - физические свойства самой нефти. Венесуэльская нефть слишком тяжёлая, в ней слишком много смолисто-асфальтеновых компонентов. Добывать и транспортировать такую нефть трудно и энергозатратно. Кроме того она пользуется меньшим спросом, и соответственно стоит дешевле на мировом рынке, чем лёгкая нефть. Её добыча требует крупных инвестиций и подготовку квалифицированных кадров. Эти факторы игнорировались на протяжении многих лет.