30 лет спустя: разбитые надежды моджахедов

30 лет назад территорию Афганистана покинули войска СССР. В результате почти десятилетнего военного присутствия в Афганистане погибли 15 тысяч советских солдат и офицеров, многие из них — в Панджшерском ущелье, где проходила линия фронта. Сегодня здесь напоминанием о той войне служит база хранения боевой техники советского производства.

В этом районе действовали отряды мятежников во главе с полевым командиром Ахмадом Шахом Масудом. Но после ухода советских войск мир продлился недолго — страну расколола гражданская война, а в 2001 году в Афганистан под предлогом борьбы с талибами вошли войска США.

С бывшими моджахедами поговорили журналисты агентства AFP.

Абдул Карим: "Мы были рады, что русские — наш мощный враг в Афганистане — вывели войска, но мы знали, что в стране остается наш внутренний враг — правительство коммунистов".

Мохаммад Мирза: "Если США покинут Афганистан, то существует 100%-я вероятность того, что здесь разразится междоусобная война".

Вали Мохаммад: "После того как русские ушли из Афганистана, мы думали, что больше ни в одном районе страны не будет нестабильности, но наши соседи и другие страны региона решили преследовать здесь свои цели, что привело к отсутствию стабильности".

Сегодня в провинции Панджшер базируются основные силы войск НАТО во главе с США. Вашингтон заявляет намерении отозвать свой воинский контингент, и на этом фоне звучат опасения, что история в Афганистане вновь повторится.