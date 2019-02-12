Незажившие раны Афганской войны

15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Воины-интернационалисты почти 10 лет несли боевую вахту в этой стране. Через службу в Афгане прошли более полумиллиона советских солдат и офицеров. Какой след в истории государства оставила эта война: споры об этом не стихают до сих пор, особенно на фоне современных военных конфликтов с участием России.

"Наше участие в боевых действиях в Афганистане отодвинуло на два-три десятилетия те проблемы, которые мы сегодня наблюдаем в мире. Это подтверждается событиями, которые сегодня происходят в Сирии", - считает Владимир Вшивцев. В августе 1986 года он добровольно отправился в Афганистан. Был тяжело ранен в бою в районе города Хост, в результате - потерял зрение.

Потери Советского Союза в Афганистане составили почти 15 тысяч человек. Но и те, кому посчастливилось вернуться, навсегда сохранили тяжелые воспоминания. Константин Волков - бывший "афганец". После службы ушел в монахи. О том, что приходилось делать на войне, вспоминать не любит, но и наград своих не скрывает.

"В то время ввод войск (в Афганистан) был по-своему обоснован. Но конца до эту кампанию так и не довели. На мой взгляд, все, кто там был - герой, поскольку эти люди выполняли свой долг перед отечеством", - говорит Волков.

В Советском Союзе афганская война была крайне непопулярна. В современной же России отношение двоякое: с одной стороны нынешнее руководство говорит, что ввод войск был ошибкой. С другой стороны - предпринимаются усилия для пересмотра оценок конфликта.

"Полемика в обществе возникает потому, что в нынешней путинской идеологии советское прошлое должно играть очень существенную роль, - считает Ирина Щербакова, историк и член общества "Мемориал". - Но сделать эту войну популярной все равно не получится, потому что это все-таки колониальное далекое вмешательство, которое не было близко нашим людям".

Со времени окончания Афганской войны утекло немало воды: две Чеченские кампании, потом конфликт в Грузии, сегодня Сирия. Сравнения напрашиваются сами собой. Однако по мнению экспертов, проводить параллели можно лишь условно. Слишком разные это конфликты по своим масштабам и характеру. Однако с уверенностью можно говорить одно, сегодня война в Афганистане видится совершенно по-иному чем, это было 30 лет назад.