Кабул призывает талибов к переговорам

Президент Афганистана призывает движение Талибан начать переговоры с правительством страны. Ранее сообщалось о «значительном прогрессе» по итогам прямых встреч между талибами и представителями США. По данным информагентств, Вашингтон поддержал проект соглашения о полном выводе всех иностранных войск из страны.

Однако отношения талибов с правительством в Кабуле далеки от взаимопонимания.

Ашраф Гани Ахмадзай, президент Афганистана:

«У Талибана есть выбор: или встать на сторону афганского народа, или стать инструментом в руках других стран. Я призываю Талибан сказать „нет“ порочным планам иностранцев, принять требования афганцев и начать переговоры с правительством».

Талибы в свою очередь называют правительство в Кабуле марионеткой в руках тех же иностранцев, и по этой причине отказываются начинать переговоры с властями до полного вывода зарубежных войск из Афганистана — или по крайней мере до того момента, как дата такого вывода будет чётко обозначена.

По итогам встреч между талибами и американцами сообщалось, что вывод войск займёт около полутора лет.