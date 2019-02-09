Кровь на ограде французского парламента

Несколько человек пострадали в Париже в ходе новой «субботы жёлтых жилетов». Один из манифестантов, собравшихся у здания парламента — Национальной ассамблеи — получил тяжёлое увечье. Полицейские обстреливали «жилетов» грантами со слезоточивым газом; активисты подбирали гранты и кидали обратно. У одного контейнер взорвался в руке, оторвав кисть.

Reuters

13-я серия выступлений «жёлтых жилетов» встретила жёсткое сопротивление сил правопорядка. Сообщается о погромах отделений банков и страховых компаний, арестованы более десятка человек.

Активисты не прекращают регулярные акции протеста, несмотря на то, что в стране уже вторую неделю длятся общественные дискуссии, объявленные президентом Эммануэлем Макроном.

Тем не менее, число участников неуклонно сокращается. Наблюдатели подсчитывают, достигло ли количество манифестантов по всей стране психологического порога в 50 тысяч. Сами активисты, правда, обвиняют полицию и СМИ в занижении цифр.