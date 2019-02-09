Элизабет Уоррен - первый кандидат демократов

Элизабет Уоррен - cенатор от штата Массачусетс - стала первым кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года. О своих намерениях она объявила в субботу, выступая на митинге в городе Лоренс. В ноябре Уоррен была переизбрана на второй срок в ходе промежуточного голосования в Конгресс, одержав победу с 60% голосов.

Среди пунктов ее программы - борьба с социальным неравенством, образование и здравоохранение для всех, защита окружающей среды.

Среди других возможных претендентов на президентское кресло от демократов называют

бывшего вице-президента США 76-летнего Джо Байдена, 77-летнего сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера, сенатора от Миннесоты Эми Клобушар и сенатора от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд.

Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится 13-16 июля 2020 года. На право принять его у себя претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020-го.