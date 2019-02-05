Передышка на фоне шатдауна: Трамп готовится выступить в Конгрессе США

Дональд Трамп во вторник выступит с традиционным обращением в Конгрессе США. Это ежегодное послание "О положении страны" станет уже вторым для Трампа, после вступления на президентский пост.

Однако на этот раз подготовка речи заняла больше времени, чем планировалось. И виной всему шатдаун. Изначально Трамп должен был выступить с обращением к Конгрессу в конце января. Однако американские демократы просто не позволили этого сделать.

Оппозиция вынудила Трампа пойти на уступки, в том что касается строительства стены на границе с Мексикой. И только после этого работа федерального правительства была возобновлена, а президента допустили в Конгресс.

"Не думаю, что речь идет о примирении сторон. Трамп вряд ли протянет оливковую ветвь своим оппонентам, да и для демократов это шаг скорее вынужденный, - считает политолог Лара Браун из Университета Джорджа Вашингтона. - А вот для республиканцев это выступление станет возможностью продемонстрировать свою поддержку президенту".

В результате шатдауна по рейтингу Трампа был нанесен ощутимый удар. Согласно опросам, каждый второй американец считает, что именно президент несет ответственность за перебои в работе федерального правительства. Поэтому предстоящее выступление в Конгресс станет для хозяина Белого дома возможностью улучшить свой имидж.

Выступление Трампа в Конгрессе состоится на фоне незатухающего скандала с предполагаемым вмешательством России в американские выборы 2016 года. В поле зрения спецпрокурора Роберта Мюллера попали уже три десятка человек, в том числе из ближайшего окружения Трампа.

Как ожидают наблюдатели, Трамп будет о говорить о том, как экономика в США укрепилась со времени его прихода к власти, озвучит цифры по росту занятости населения. Также президент расскажет об успехах в борьбе с ИГИЛ.

Что же касается внешнеполитических тем, то не исключено, президент США во время обращения назовет сроки и место проведения новой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.