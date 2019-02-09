TheCube: Кто выдохнется первым в гонке вооружений?

Во время выступления с традиционным посланием к Конгрессу США 5 февраля президент Дональд Трамп заявил о готовности к новой гонке вооружёний. Речь об этом зашла в связи с решением расторгнуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — событием, благодаря которому эти дни могут войти в историю.

Возможно у нас получится заключить новое соглашение с участием Китая и остальных, а может быть и не получится. В этом случае мы значительно превзойдём всех по вложениям (в оборону) и инновациям Дональд Трамп президент США

Основанием для расторжения ДРСМД стали обвинения в адрес России в несоблюдении условий договора. Эти нарушения, — уверял госсекретарь Майк Помпео, — «подрывают эффективность системы контроля над вооружениями и Евро-Атлантическую безопасность».

Российский президент Владимир Путин говорил, что Москва не будет втягиваться в гонку вооружений. Он же, впрочем, ранее заявлял об успешной разработке новейшей ядерной ракеты, неуязвимой для противников. А правительство в связи с разрывом ДРСМД анонсировало увеличение расходов на оборону.

В возникших проблемах Москва обвиняет Вашингтон. Эту позицию защищает глава Чечни Рамзан Кадыров:

Скептики говорят, что ничего особенного не происходит, а вся истерика вокруг ДРСМД и выеденного яйца не стоит.

Критики Кремля видят в этой ситуации серьёзную угрозу для сегодняшней России. Издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов обратил внимание на то, что военные расходы США не порядок превышают затраты на российскую оборону.

Тут важно напомнить о заявлении Минобороны о том, что российский оборонный бюджет на 2019 г. оказался в 15 раз меньше американского.

Верите ли вы, что будет новая холодная война? Кому гонка вооружений навредит больше?