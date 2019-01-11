The Cube: отдаст ли Россия Курилы?

В последние дни в соцсетях не утихают споры о том, передаст ли Россия Японии Курильские острова. В Москве не устают повторять, что статус Курил – это тема, которую даже нет смысла обсуждать, эти острова Россия никому никогда не уступит. Но, кажется, пользователи соцсетей не очень доверяют словам политиков.

То что нельзя купить за деньги , можно купить за большие деньги. Отдадут курилы 100%, вопрос в цене. — Боря (@jV7N9dKSrhOhI6j) 9 января 2019 г.

С чего такое недоверие к властям? Вариантов ответа может быть много, но один из них лежит на поверхности – пенсионная реформа. Например, Геннадий Сенюшкин пишет, что после пенсионной реформы от Владимира Путина можно ждать чего угодно.

Причем здесь вы, санкции за Крым, а за Курилы санкции не вводили, хотя от Путина после пенсионной реформы можно теперь ожидать что угодно! — геннадий сенюшкин (@senyushkin61) 9 января 2019 г.

Или вот еще один похожий комментарий:

А с чего вообще кипиш? Вроде ведь Путин обещал в своё время Курилы не отдавать? Или его обещания как и про неповышение пенсионного возраста? — Владимир Лютов (@lutov621) 9 января 2019 г.

Нашлись и те, кто считает, что Курилы по справедливости должны быть японскими. Почему? Потому что люди, которые там живут, якобы мечтают об этом. "Ещё в середине 70-х шикотанцы говорили,что лучше бы Японии принадлежать. Нищета там была страшная".

Примерно той же мысли придерживается другой пользователь "Твиттера", который пишет, что если Курилы отдадут, то местные жители мгновенно переместятся через несколько столетий.

Еще одной новостью этой недели стало обещание Соединенных Штатов в случае передачи Курил не размещать на островах американские военные базы. Правда, "кто им поверит", - спрашивает своих подписчиков телеведущий Владимир Соловьев. "Про нерасширение НАТО они тоже обещали".

Да и с чего США начали говорить о российских островах? "Пусть спят спокойно – мы тоже не будем размещать базы в Калифорнии", - в шутку добавляет россиянин под ником Саша Саша.

а с какого перепуга они вообще рассуждают о наших островах? Пусть спят спокойно- мы тоже не будем размещать базы в Калифорнии??? — Саша Саша (@Jekpot099) 9 января 2019 г.

Япония искусственно нагнетает атмосферу вокруг мирного договора, считают в российском МИДе. В министерстве обратили внимание на высказывания японского руководства. Якобы Токио хочет добиться понимания со стороны жителей Южных Курил по поводу перехода островов под суверенитет Японии. В среду в министерство был вызван посол. В МИДе ему заявили, что такие высказывания грубо искажают суть договоренностей между лидерами двух стран об ускорении переговорного процесса.

В МИДе подчеркнули, что решение проблемы мирного договора возможно только в том случае, если Токио признает итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами. На это сообщение тут же отреагировали пользователи соцсетей.

Кто-то написал, что Курилы неразрывно связаны с Москвой, поэтому никаких договоренностей и никакого общения с японцами на эту тему в принципе быть не должно.

Кто-то же ограничился очень коротким, но метким комментарием:

А наш взгляд, чем закончится вся эта история? Отдаст ли когда-нибудь Россия Курильские острова? Участвуйте в опросах и оставляйте комментарии в соцсетях и на нашем сайте.