Россия приостановила участие в ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подчёркивается, что речь идёт не о выходе из соглашения: глава государства может позже принять решение о возобновлении обязательств.

ДРСМД был подписан между СССР и США в 1978 году. Обе стороны уничтожили более двух с половиной тысяч ракетных комплексов.

В России впервые заговорили о возможности выйти из договора в 2007-м, в ответ на размещение американской системы ПРО в Европе.

С 2013 года уже обе страны обвиняли друг друга в разработке крылатых ракет наземного базирования дальностью действия свыше 500 км, что запрещено договором.

Претензии со стороны США в 2014-м вызвала новая ракета для модернизированного комплекса «Искандер». Вашингтон потребовал уничтожить это оружие. В Москве заявили, что ракета не нарушает договор, а обвинения со стороны Соединённых Штатов являются лишь формальным поводом.