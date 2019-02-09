Союзники США в Сирии заявляют о "последней битве с ИГИЛ"

Вооружённый альянс «Демократические силы Сирии» заявил о начале решающего наступления на последние позиции террористической группировки «Исламское государство» на востоке страны. Речь идёт об относительно небольшом районе близ иракской границы. Представитель «Демократических сил» Мустафа Бали называет эту операцию «последней битвой», которая должна положить конец организации ИГИЛ, хотя её боевики активны и в других районах Сирии.

По данным международной коалиции во главе с США, исламисты контролирует две деревни. В руководстве альянса «Демократических сил» рассказали агентству Reuters, что рассчитывают завершить операцию до конца февраля.

По словам Мустафы Бали, наступлению предшествовали десять дней тишины, за которые район, контролируемый группировкой «Исламское государство», покинули более 20 тысяч человек.