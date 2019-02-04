Обнаружены обломки самолета, на котором летел Эмилиано Сала

Пропавший легкомоторный самолет, на котором находился футболист клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, найден на дне пролива Ла-Манш.

Находку обнаружил экипаж корабля, участвующего в операции. Полиция завершила поиски самолета 10 дней назад. Поисковая операция возобновилась после того, как с помощью краудфандинга на нее собрали деньги.

Руководитель поисковой операции Дэвид Мирнз сообщил журналистам, что "место, где находятся обломки самолета, на котором летели Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, установлено. Это произошло в воскресенье утром".

Воздушное судно следовало из Нанта в Кардифф 22 января. За час до прибытия самолет пропал с радаров. Сала успел записать голосовое сообщение, в котором сказал, что самолет разваливается

Район подводного поиска составлял примерно в 4 квадратных морских мили. Чтобы продолжить поиски, было собрано почти 300 тыс. фунтов стерлингов.