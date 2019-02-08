Ссора двух союзников

Раскол между Римом и Парижем произошел в результате ряда факторов: это и внутриполитическая борьба накануне запланированных на май выборов в Европарламент, и общие вопросы экономики и миграции.

Один из поводов противостояния — проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Лион-Турин. Париж требует от Рима соблюдать изначальные договорённости, в то время как внутри правящей коалиции Италии в этом вопросе нет единства.

После того как ссора перешла на уровень дипломатической войны, Рим укорил Францию в патрулировании границы в Альпах и отказе принимать на своей территории нелегальных мигрантов. В то же время вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что готов перевернуть страницу в отношениях с Францией ради блага итальянского народа. А глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези в четверг напомнил о союзничестве двух стран. По его словам, несмотря на политические дискуссии, двусторонние отношения остаются надежными и крепкими.

Но позиции правительств Франции и Италии представляют собой две противоположных точки зрения на то, какими должны быть ЕС и Европа в целом.

Наблюдатели отмечают, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается избежать сближения между итальянскими и французским популистами.

При этом Париж и Рим связывают глубокие экономические интересы, но даже в этой сфере разногласия настолько серьезные, что поиск решений не обходится без вмешательства Еврокомиссии, как то это происходит в случае сделки пр продаже итальянскому концерну французских судостроительный верфей в Сен-Назере.