"Желтая карточка" Таиланду принесла результаты

После трех с половиной лет запрета на импорт морепродуктов Европейский Союз официально признал прогресс Таиланда в его борьбе с незаконным и нерегулируемым рыболовным промыслом. Решение Брюсселя об отмене предупреждения Таиланду - так называемой "желтой карточки" - было объявлено на пресс-конференции комиссара ЕС Кармену Велла и вице премьер-министра Таиланда Чатчай Сарикуля в январе этого года.

Кармену Велла, комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства: "Как вы знаете, наша политика по борьбе с незаконным рыболовством не нацелена на наложение санкций в отношении третьих стран, а скорее на сотрудничество с ними. В течение трех с половиной лет мы работали рука об руку с властями Таиланда, чтобы завершить всеобъемлющую реформу управления рыболовством в стране, которая включала фундаментальный пересмотр правовой базы. Благодаря этому мы увидели улучшения в правилах отслеживания, средствах контроля и наблюдения, а также в управлении флотом".

Чатчай Сарикуля, вице премьер-министр Королевства Таиланд: "Сегодня Таиланд успешно развивает свой коммерческий рыболовный сектор как во внутренних водах, так и в международных, в соответствии с международными стандартами. Мы готовы сотрудничать с ЕС в продвижении устойчивого рыболовства как на национальном, так и на региональном уровне. Таиланд твердо намерен искоренить ННН-промысел".