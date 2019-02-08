Принцессам не место в политике

Планам оппозиции Таиланда не суждено сбыться: старшая сестра короля Рамы Х, принцесса Убон Раттана, выдвинутая одной из оппозиционных партий кандидатом на пост премьер-министра, не сможет участвовать во всеобщих выборах 24 марта. Как говорится в специальном королевском указе, зачитанном в пятницу в прямом эфире национальных телеканалов, занимать политическую должность ей не позволяет "статус принцессы", "положения конституции Таиланда о монархии", а также "традиции таиландской демократии".

Намерение оппозиционной нынешнему военному правительству Таиланда партии "Тхаи Ракса Чаат" ("Партия тайских патриотов") объявить своим кандидатом 67-летнюю принцессу Убон Раттана, вызвало переполох среди таиландских политиков. В тот же день партия "Пхаланг Прачарат" ("Народная государственная сила") зарегистрировала в качестве кандидата действующего премьера и лидера военного переворота 2014 года, главу Национального совета мира и порядка, генерала Праюта Чан-Оча.