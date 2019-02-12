Футболист-беженец Хаким Аль-Араиби вернулся в Австралию после трех месяцев заключения в таиландской тюрьме. Накануне спортсмен, которому грозила депортация в Бахрейн, был освобожден. Аль-Араиби бежал в Австралию 2014 году после участия в акциях протеста на родине. На новом месте он играл за полупрофессиональные клубы.

Хаким, Аль-Араиби, футболист: "Я буду сильным и крепким, ради Австралии. Потому что это - моя страна. Пока я еще не получил гражданство. Но моя страна - Австралия. Здесь я умру. Я люблю Австралию. Большое вам всем спасибо!"

В ноябре прошлого года 25-летний Аль-Араиби прибыл в Таиланд вместе с супругой, чтобы провести в королевстве медовый месяц. Футболиста задержали прямо в аэропорту Бангкока. Бахрейн, где Аль-Араиби был приговорен к десяти годам тюрьмы, требовал экстрадиции Аль-Араиби. Футболист получил поддержку со стороны широкого спортивного сообщества, правозащитных организаций и правительства Австралии. В результате мощного давления Таиланд и Бахрейн не стали раздувать скандал.